De Laurentiis è deluso da Gattuso e sta pensando ad un clamoroso ritorno in panchina

La sconfitta del “Bentegodi”, soprattutto per com’è arrivata, non ha certo fatto piacere al presidente De Laurentiis. Già c’erano state le prime avvisaglie dopo la finale persa contro la Juventus in Supercoppa italiana, non contento dell’atteggiamento in campo. Gattuso e Giuntoli sono al centro delle riflessioni del patron azzurro, il primo perchè non riesce a dare la continuità al gioco e ai risultati, mentre al d.s. per alcuni acquisti che non stanno convincendo. Per la panchina, nel caso la situazione dovesse precipitare, si sta pensando ad un clamoroso ritorno, ovvero Rafa Benitez. L’allenatore spagnolo si è liberato dal Dalian, causa anche Covid-19, con lui sono arrivati calciatori di stampo internazionale e anche la crescita di Lorenzo Insigne in maniera esponenziale. Ad oggi è solo un’ipotesi, però si naviga a vista per evitare che la situazione precipiti e non perdere definitivamente la zona Champions.

Fonte: Corriere dello Sport