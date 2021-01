Ciro Venerato: “Gattuso? L’annuncio del rinnovo dopo la fine del mercato invernale”

Per il Napoli il momento non è facile, la sconfitta contro l’Hellas Verona, con le nubi che si addensano, ma anche il mercato che incombe. Ilnapolionline.com ha riportato le parole del giornalista della Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss. “Gattuso? Ha raggiunto l’accordo sul rinnovo l’11 Novembre, poi i suoi legali hanno chiesto di rileggerlo, per togliere alcuni paletti come clausole sui diritti d’immagine. Il tutto per far sì che potrà firmare per i prossimi due anni. Accadrà dopo la fine del calciomercato, così si sussurra da Castel Volturno. I giocatori? Sono dalla parte del mister, purtroppo anche una serie di infortuni lo hanno condizionato, vedi Osimhen che era al centro del progetto. Smentisco che tra due settimane ci sarà Benitez sulla panchina degli azzurri, anche se è chiaro che tra il presidente e il tecnico spagnolo i rapporti sono rimasti ottimi. Mettere in discussione anche Giuntoli, mi sembra esagerato, lui ha dovuto cedere alcuni elementi in esubero delle precedenti gestioni. Sarri? Fu l’attuale d.s. che fece il nome ad AdL”.

La Redazione