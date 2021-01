Chelsea, Ufficiale: Lampard esonerato, pronto Tuchel

Panchine a rischio anche in Premier. Pare che il Chelsea sia pronto ad esonerare Frank Lampard per affidare la guida tecnica dei Blues a Thomas Tuchel, a sua volta “fresco” di esonero dal PSG. A riportare l’indiscrezione è Sky Sport Deutschland, che definisce quella presa in merito una scelta di Abramovich nonostante la vittoria in FA Cup contro il Luton Town di ieri. Oltre all’ ex tecnico parigino, non si esclude l’opzione Shevchenko che attualmente è il commissario tecnico della nazionale ucraina e ha vestito in passato la maglia del Chelsea. Arriva, come spesso capita quando si verificano le fonti, contemporaneamente, l’ufficialità da parte dello stesso club:

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021