Capuano(giornalista): “Disastro Napoli a Verona. Sul primo gol quale sono le responsabilità di Gattuso?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e Panorama: “Verona disastro Napoli? È stato un grande disastro per il Napoli. Quando ti regalano un gol, perché Il Verona ha regalato quasi venti minuti al Napoli, e ti svegli un’ora e mezzo dopo con due gol in meno, sei di fronte a qualcosa su cui devi riflettere. Io, però, faccio fatica a capire i ragionamenti sulle responsabilità degli allenatori. Io se guardo il primo gol che ha incassato ieri, io mi chiedo dove finiscono le responsabilità di Gattuso e iniziano quelle di chi passeggia. Percorso terminato per Gattuso? Non sono dello stesso avviso. Il Napoli e Gattuso hanno ancora da darsi molte cose. A Gattuso vanno riconosciuti meriti, anche se forse ha limiti da allenatore, come normale che sia. Ha ridato al Napoli una logica che si era persa. Ha consentito al Napoli di ripartire. Sono rimasto al Napoli di otto mesi fa? Io penso che anche in questa stagione, al di fuori di quest’ultimo periodo, si sia visto un Napoli bellissimo. Io penso che il Napoli che ha travolto la Fiorentina, fosse una settimana fa, il Napoli di San Siro era un ottimo Napoli. Io non so se ci sia una fronda interna. Fronda interna per le dichiarazioni di Gattuso? Credo che dal punto di vista comunicativa abbia dei limiti e li ha mostrati anche al Milan. Gente di campo come Maldini e Boban lo hanno mandato via? Beh forse perché il Milan di quei mesi era particolare anche a livello di gestione. A Gattuso fu preferito Gianpaolo. Giampaolo rispondeva ad una voglia di quella dirigenza e quella società di fare qualcosa di diverso in quella società. Spesso le cose vengono bene, altre vengono male”.