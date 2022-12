Bucciantini(giornalista): “Il Napoli ha voluto duellare contro il Verona, e l’ha persa. Discontinuità? Squadra senza mezze misure”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista.

“Discontinuità Napoli? Il problema è quello. Il Napoli non pareggia mai: vince o perde. Nonostante una partita in meno ha 6 sconfitte che sono tantissime. Il fatto che non ci siano pareggi lascia l’impressione che la squadra non abbia mezze misure. Di queste sconfitte 2 sono clamorose, meritava di vincere contro Spezia e Inter. Quella di ieri non è distante dalla partita con la Lazio nel non capirla e interpretarla male. Magari andare in vantaggio ti faceva pensare di aver risolto i problemi. Poi però la gara è entrata nell’agio del Verona. Gattuso ha provato a cambiare il Napoli ma si è finito a giocare nel loro territorio. La partita era tra due squadre molto diverse, con idee differente di fare calcio. Il Napoli ha voluto duellare sull’agonismo ma lì il Verona è imbattibile. I duelli a centrocampo hanno visto stravincere il Verona.

Stagione compromessa? Sei messo meglio dell’anno scorso, in cui a questo punto della stagione eri già stato costretto a cambiare. Il Napoli è lì, su tutti i traguardi, tra le favorite in Europa League. E in campionato nessuno lo darebbe escluso. Una proprietà può spostare molto con poco ma non bisogna sbagliare. Siamo sempre lì: quest’anno in Serie A non ci sono forze assolute ma relative, vedo anche potenziali danni negli interventi. Il Napoli però ha un vissuto sbagliato nelle partite. Meglio una vittoria e una sconfitta che due pareggi ma anche meglio imparare a viverle. Se vuoi giocare in verticale devi avere però Osimhen, non Petagna. Gli altri non ne parliamo. Ci sono giocatori che non hanno la battaglia nell’indole.

Ieri il Verona è stato migliore in campo. Loro e l’Udinese fanno tirare poco, lo si sa ma è comunque così. I calciatori devono imparare a vivere le partite”.