Avversario Napoli – Out in 4 per il tecnico dello Spezia Italiano

Oggi lo Spezia riprenderà gli allenamenti, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona, valevole per i quarti di finale. Molto probabilmente per il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano ci saranno ben 4 defezioni per la sfida contro gli azzurri. Si tratta di Ferrer, Saponara, Piccoli e Nzola. Nessuno dei giocatori verrà rischiato, quindi ampio turnover per il match contro la squadra di Gattuso.

Fonte: La Nazione