Antonio Corbo: “A Napoli si passa dallo Scudetto ai dissapori tra allenatore e presidente”

A “Marte Sport Live”, Antonio Corbo:

“Fino a mezz’ora fa io leggevo, da colleghi autorevoli, che mancava sempre pochissimo al rinnovo di Gattuso. All’improvviso si rompono i rapporti. Ad onda lunga questa discontinuità di rapporti è alla base della discontinuità del Napoli. Se ieri si ascoltava la conferenza di Gattuso, lui si è assunto le responsabilità. Ma un minuto dopo elenca gli errori di tutta la squadra. Quindi lui spiega perché la squadra non ha il piano gara. Quella di ieri è una gravissima sconfitta. Perché la squadra non funziona? E’ colpa del tecnico o della squadra? La gara di ieri è stata sbagliata. Preparata e gestita male. La campagna acquisti sembrava buona. Pareva ci fosse equilibrio. A Napoli si passa dallo Scudetto. Ai dissapori tra allenatore e presidente. De Laurentiis vede in campo una squadra che non funziona. E straccia calcio. Come fa a non essere arrabbiato? La squadra è gestita male a livello di modulo. Non ci sono i calciatori per giocare con questo modulo. Come fa il Napoli a sostenere il 4-2-3-1 con questi mediani? A centrocampo, ieri, il Napoli l’ha strapersa la partita. Il Napoli non funziona. E bisogna capire perché. E’ guidato male o i giocatori sono in una fase di involuzione?“.

Fonte: Radio Marte