Altri due azzurri, tra i più amati, veloci nel gol come Lozano

In precedenza gli ultimi due gol più veloci messi a segno dagli azzurri erano stati quelli di Cavani e Lavezzi: due partite che poi erano finite con altrettanti ko degli azzurri, come ieri a Verona quando il gol lampo lo ha messo a segno Lozano. Il Matador aveva segnato dopo 29 secondi a Catania il 29 novembre 2011 e gli azzurri vennero poi battuti 2-1, il Pocho invece aveva segnato al 26esimo secondo nella trasferta del 5 ottobre 2008 persa poi 3-2 dal Napoli. Nelle ultime tre partite del Napoli, quindi, in cui un azzurro è riuscito a segnare prima dello scadere del primo minuto sono poi arrivate altrettante sconfitte in trasferta. Fonte: Il Mattino