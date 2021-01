Tutto l’ambiente Napoli si stringe attorno ad Insigne. Il capitano proverà a dare un segnale a Verona

Insigne aveva segnato ben 12 rigori di fila, poi la sera di Reggio Emilia ha sbagliato il penalty contro la Juventus, le lacrime di fine gara e la squadra con Gattuso che lo consolano nel post-match. Per il capitano del Napoli non sono stati giorni facili, non ha risposto a messaggi, ne letto i social, ma visto filmati di chi ha fallito i rigori, per cercare di distrarsi. Ieri splendido messaggio dei tifosi della Curva B: “Chi osa può sbagliare. Ora testa alta e continuate a lottare”. Un modo per far capitare al ragazzo di Frattamaggiore di ricominciare da capo, a cominciare da oggi contro l’Hellas Verona. Anche mister Gattuso aveva cercato di incoraggiare il capitano: “I rigori succede di sbagliarli, no abbiamo perso per quell’episodio la finale contro la Juventus”. Adesso c’è di nuovo il campo e per Insigne è l’occasione per dimostrare che la serata del “Mapei Stadium” è alle spalle.

Fonte: Corrriere dello Sport