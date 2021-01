Toni: “Non capisco quest’abitudine, Il Napoli aveva bisogno di Milik!”

Tuttosport intervista Luca Toni. L’argomento trattato è la Juventus e la sua stagione. Parlando dei bianconeri si finisce anche sul mercato e, di conseguenza, su Milik. Il centravanti polacco è stato per molto tempo ricercato dalla società torinese. Gli viene chiesto la punta, appena ceduta al Marsiglia, avrebbe fatto comodo alla squadra di Pirlo e l’ex Campione del Mondo risponde:

«Di Milik avrebbe bisogno il Napoli e in Supercoppa si è visto chiaramente. Senza Osimhen e con Mertens non al top, il solo Petagna non può bastare. Sinceramente non capisco perché in Italia ci sia l’abitudine a mettere ai margini chi non rinnova il contratto. All’estero, anche chi non prolunga, gioca fino alla fine».