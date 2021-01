SSCN, post Verona: “Ora la rivincita in Coppa con lo Spezia”

Brutta prestazione e brutta sconfitta quella del Napoli a Verona, nonostante la gara si fosse messa subito per il meglio, con il gol fulmineo di Lozano. Questo il commento ufficiale della SSCN:

“Comincia forte il Napoli, finisce fortissimo il Verona. Gli azzurri perdono al Bentegodi, vince l’Hellas che sorpassa il pur velocissimo gol iniziale di Lozano. Il Chucky segna in volata dopo 10 secondi dal fischio d’avvio. Poi il Napoli ha per un paio di volte l’occasione per infilare il colpo del 2-0 e contingentare la partita in una cornice solida. Però dopo la prima mezzora condotta con autorevolezza è il Verona che cambia l’inerzia col pareggio di Di Marco. Nella ripresa l’accelerazione gialloblù con il sinistro vincente in penetrazione di Barak e il colpo di testa di Zaccagni che blinda il 3-1. Il Napoli può rimpiangere sull’incipit della gara, allorquando avrebbe potuto chiudere e indirizzare dalla propria parte il match. Si ricomincia giovedì in Coppa Italia, contro lo Spezia, per la rivincita di campionato allo Stadio Maradona…”