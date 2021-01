SKY – Gattuso si assume la responsabilità: “Le scelte le faccio io”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, interviene ai microfoni Sky per commentare la sconfitta degli azzurri al Bentegodi: “La responsabilità della sconfitta è mia, le scelte le faccio io. Mi dispiace perchè la gara si era messa bene. Nel secondo tempo ci siamo fatti mangiare da soli e non siamo più andati in profondità. Giocando ogni tre giorni è difficile allenarsi bene, ma noi, comunque mentalmente regaliamo sempre qualcosa agli avversari. Il primo tempo lo abbiamo giocato come lo avevamo preparato, il veleno che manca non lo si vende al supermercato, purtroppo è una cosa complessa, ma stavolta si tratta di un’ interpretazione sbagliata tra primo e secondo tempo. Abbiamo sbagliato sia sul primo che sul secondo gol, ci siamo snaturati, non abbiamo palleggiato, non è questione di modulo, ma di atteggiamento. L’obiettivo resta quello di tornare in Champions, ma non possiamo certo farlo attraverso prestazioni del genere”