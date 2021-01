SERIE A, Parma-Sampdoria: 0-2, i Blucerchiati espugnano Parma

Si decide tutto nel primo tempo. Prima il salvataggio di Colley. Che “para” su Kucka. Poi, al 23′, palo di Gervinho. Sul ribaltamento di fronte, segna Yoshida, al 25′, dopo un rimpallo favorevole. 0-1. Yoshida è il primo giocatore asiatico a segnare con la Samp in Serie A. Ed il decimo giapponese, di sempre. 35′: raddoppio Samp. Hernani perde un brutto pallone e Keita fa 0-2 per la Samp. 3 gol in otto presenze per Keita. Nel finale del primo tempo, traversa di Kucka. Sfortuna, per il Parma. Nel secondo tempo, evidente controllo degli ospiti. Padroni di casa demoralizzati. Parma ancora in zona retrocessione, al penultimo posto. Sampdoria alla seconda vittoria consecutiva in campionato. La terza nelle ultime quattro. Rafforza il decimo posto in classifica.

PARMA (4-3-3):