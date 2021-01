Serie A – Juve-Bologna, risultato all’inglese per i padroni di casa

Serie A: ecco le formazioni e la cronaca per la partita Juventus-Bologna, 19a giornata di campionato. Allo Juventus Stadium di Torino, risultato all’inglese per i bianconeri, che vince 2-0.

JUVENTUS (1-4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci (78′ De Ligt), Chiellini, Danilo S., Bernardeschi (68′ Morata), Arthur (78′ Rabiot) , Bentancur, McKennie (92′ Demiral), Kulusevski (78′ Ramsey), Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

A disp. Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Dragusin, Di Pardo, Fagioli, Chiesa.

BOLOGNA (1-4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri (46′ Soumaoro), Danilo L., Tomiyasu, Dijks (76′ Skov Olsen), Schouten, Svanberg (64′ Dominguez), Orsolini (76′ Palacio), Soriano, Vignato (46′ Sansone), Barrow. All. Mihajlovic.

A disp. Da Costa, Breza, Hickey, Paz, Baldursson, Poli.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Assistenti: Vivenzi e Prenna.

IV uomo: Ghersini.

Var: Calvarese.

Avar: De Meo

Goal: 15′ Arthur (J), 72′ McKennie (J)

Primo Tempo: al 3′ la prima occasione è di marca bianconera, punizione da sinistra di Ronaldo, libera di testa Soriano. Al 8′ Ci prova Orsolini dalla distanza: tiro mancino sul fondo, ma Szczesny c’è. Al 15′ gol di Arthur. La difesa del Bologna gli lascia spazio fuori area, il brasiliano carica il tiro, che intercetta una deviazione di Schouten e si insacca alle spalle di Skorupski.

Al 20′ Bologna ancora pericoloso: palla per Soriano a destra, che salta Danilo e spara da posizione molto defilata verso la porta, trovando Szczesny a protezione del primo palo. Occasione di Cristiano Ronaldo al 28′, sulla respinta ci prova ancora Bernardeschi trova la risposta di Skorupski, che chiude infine sul terzo tiro di Arthur.

Al 30′ Cuadrado conduce il contropiede, lo affianca Cristiano Ronaldo, poi al momento del tiro spara malamente fuori. Azione del Bologna al 40′, con Orsolini che impegna Chiellini sulla destra, prima di subire il contatto da Danilo gira al centro per Soriano che da fuori spara e sfiora il palo. Le squadre combattono molto sul cerchio del centrocampo, e dopo 2′ minuti di recupero Sacchi decreta la fine del primo tempo.

Secondo Tempo: subito due cambi per il Bologna, dentro Sansone e Soumaoro al posto di Vignato e De Silvestri. Al 47’palla persa di Chiellini, per evitare la fuga di Barrow commette un fallo da ammonizione: cartellino giallo. Cartellino giallo anche per Arthur dopo un fallo tattico a trattenere Schouten, dai 25 metri, al 52. Contropiede Juve, al 60′, dopo un intervento di Bernardeschi su Tomiyasu, Cuadrado guida in campo aperto e va al tiro, respinge Skorupski.

Cartellino giallo anche per Dijks dopo un intervento su Cuadrado, due minuti dopo al 62′. Raddoppio Juventus al 72′,, calcio d’angolo dalla destra, palla al centro dell’area dove McKennie si fa trovare libero, colpisce bene di testa e insacca il 2-0 alle spalle di Skorupski. Palla incredibile di Cristiano Ronaldo che marcato da due uomini dà una palla nell’area piccola a McKennie, Skorupski nega alla Juve il 3-0, al 74′. Sul finale all’87’ galoppata di Rabiot, che punta l’area e dopo un rimpallo si libera al tiro senza servire i compagni, Skorupski devia in calcio d’angolo. Al 89′ Cuadrado libera al tiro Ronaldo, ma la conclusione dal centro dell’area del portoghese è troppo centrale. Dopo 3′ minuti di recupero l’arbitro fischia e decreta la fine della partita.

A cura di Antonio Pisciotta