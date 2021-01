SERIE A – Hellas Verona-Napoli 3-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, ritorna in campo, dopo la sconfitta contro la Juventus e contro l’Hellas Verona subito in gol. Lancio di Demme e Lozano batte Silvestri. La partita sembra filare liscio, vicini gli azzurri al raddoppio con Demme, ma prima Lozano involontariamente, ma poi il portiere degli scaligeri, evitano lo 0-2. I padroni di casa, pareggiano con Dimarco, male Di Lorenzo nella diagonale. Nel secondo tempo però la partita va sui binari dei gialloblu. Difesa stretta e ripartenze, su una di queste, arriva il raddoppio con Barak, male Bakayoko che se lo perde. I partenopei sembrano allo sbando, anche se cerca la rete del pari, ma senza idee. Il terzo gol è di Zaccagni, anche in questo caso la difesa del Napoli è in stato confusionale. Sconfitta che certamente lascia molta amarezza e il tecnico certamente ci ha messo del suo. Ecco le pagelle della gara del “Bentegodi”.

Top

Demme 6 – Inizio con il botto del centrocampista, assist per Lozano. Poi sfiora due volte la rete del raddoppio. Poi cala, ma lotta in mezzo al campo

Lozano 6 – Pronti via e il messicano segna dopo neanche 9 secondi, come sempre con freddezza e velocità. Primo tempo sempre attento e lucido. Cala nella ripresa, anche se non per colpa sua anche se non molla mai.

Politano 6 – L’ex di Inter e Sassuolo entra in un momento non facile della gara, però ci mette come sempre verve e sfiora anche il gol nel finale.

Flop

Di Lorenzo 4,5 – Il terzino dell’Empoli anche oggi ha dimostrato di non essere nel suo anno migliore. Si perde spesso Lazovic e sul gol sbaglia la diagonale su Dimarco. Non si riprende nella ripresa e si fa ammonire.

Maksimovic 4,5 – Il difensore serbo, non ha sfruttato a pieno la chance di giocare dal primo minuto. Solo un intervento su Kalinic, per il resto davvero male. Palle perse e marcature approssimative. Lontano davvero dalla condizione dello scorso anno.

Bakayoko 4,5 – Da quando è a Napoli, la peggior partita del mediano francese. Sempre in ritardo nella mediana e poco incisivo nel pressing. Sul secondo gol si perde Barak. Davvero in una serata da dimenticare.

Zielinski 4,5 – I primi 15 minuti del polacco sembrano incoraggianti, ma poi alla distanza crolla e resta schiacciato nell’imbuto dell’Hellas Verona. Conferma la poca costanza di rendimento.

Insigne 5 – Il capitano è certamente tra i meno colpevoli della sconfitta, anche se mentalmente non era al massimo della forma. Purtroppo poco coinvolto e il cambio di Gattuso certamente non lo aiuta di certo. Lotta come sempre, ma non incide.

Gattuso 4,5 – Nelle nostre pagelle, di solito non mettiamo il mister, ma oggi certamente ha mostrato non lucidità a livello tattico. L’Hellas Verona ha cambiato la gara in corso e l’allenatore, compreso il cambio di Insigne, è apparso in confusione. Deve ritrovare il manico e il tempo è poco.

A cura di Alessandro Sacco