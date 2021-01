SERIE A FEMMINILE – “Manita” della Juventus, Giacinti decisiva per il Milan

Domenica di campionato per il vertice, dove come sempre il duello è tra la Juventus e l’A.c. Milan. Le bianconere si confermano in gran forma, batte per 5-0 l’Hellas Verona con le reti di: Hurtig, Pedersen, Girelli, Bonansea e Zamanian. Le rossonere battono per 1-2 la Florentia, grazie alla doppietta decisiva di Giacinti. Nella mattinata successo in trasferta della Fiorentina contro l’Inter, nel finale rete decisiva di Middag.

Inter-Fiorentina 2-3

Florentia-A.c. Milan 1-2

Juventus Women-Hellas Verona 5-0

A cura di Alessandro Sacco