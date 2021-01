Durante “A Tutto Napoli”, Paolo Del Genio:

“Solo due giocatori al mondo in attacco non tornano. Sono Ronaldo e Messi. Sono pochissimi che si fermano lì. Se Insigne vuoi farlo correre meno, devi metterlo centrale. I rigori li sbagliano tutti. Tra l’altro, Lorenzo ha tirato il rigore incrociato. Che è quello su cui si è sempre sentito più sicuro. Rigore sbagliato per poca lucidità e stanchezza per la fase difensiva? Farneticazioni, non opinioni”.

Fonte: Tele A