Maksimovic piace ad Inzaghi, ma ADL dice no alla Lazio

Dopo l’infortunio di Luiz Felipe Ramos, Simone Inzaghi, ha richiesto alla sua società un difensore per sostituirlo. Stando a quanto riportato dal Corriere di Roma, il tecnico laziale aveva individuato nell’ azzurro Maksimovic, il sostituto ideale. Il serbo è in scadenza 2021, ai biancocelesti servirebbe immediatamente, ma Adl non lo lascerà partire prima della prossima estate. Il no del padron del Napoli è influenzato da Rino Gattuso che farà ancora affidamento sul difensore fino a fine stagione, quando poi si parlerà del suo contratto nel caso in cui non dovesse accordarsi con nessuna squadra per giugno. I binaco-celesti vireranno quindi su Sokratis accostato la scorsa estate proprio al Napoli.