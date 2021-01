LIVE SERIE A – H. Verona-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani: per l’Hellas Verona, Faraoni; per il Napoli, Lorenzo Insigne

Hellas Verona (3-4-2-1) – Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Di Marco, Lazovic, Ilic, Tameze, Faraone (C), Barak, Zaccagni, Kalinic A disp. Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Cetin, Ceccherini, Magnani, Bessa, Danzi, Colley All. Juric

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne (C); Petagna A disp. Contini, Ospina, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Mertens, Llorente, Politano, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Lobotka All. Gattuso

Arbitro: Fabbri; Ass1: Alassio; Ass2: Pagliardini; IV: Di Martino; VAR: Nasca; AVAR: Meli

13,23 – Il Napoli lascia l’albergo, destinazione “Bentegodi” per la sfida delle ore 15,00 contro l’Hellas Verona di Ivan Juric

12,20 – Nelle ore della partita tra l’Hellas Verona e il Napoli il cielo sarà coperto e ci saranno nuvole sparse.

Quest’oggi allo stadio “Bentegodi”, fischio d’inizio alle ore 15,00, l’Hellas Verona affronterà il Napoli, sfida valevole per l’ultima giornata del girone d’andata. Match interessante, tra le due squadre che giocano a viso aperto e con due tecnici in rampa di lancio. Per gli scaligeri, mancheranno Veloso e Sturaro a centrocampo. Per Gattuso invece ha inserito nella lista dopo oltre tre mesi Osimhen. Ilnapolionline.com, come sempre vi terrà informati sull’andamento della gara.

La Redazione