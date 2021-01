Ivan Juric, Allenatore del Verona: “Miglior prova stagionale”

“E’ stata la miglior prestazione di quest’anno. Siamo partiti con un incidente contro il Napoli. Una squadra con cui non è facile. Con tutti i velocisti che hanno. Ma abbiamo fatto una grande partita. Con sacrificio e volontà di non perdere. Da 2-3 settimane stiamo giocando bene. Ed oggi ne è stato l’esempio. Abbiamo difeso bene, non li abbiamo fatti giocare. E noi abbiamo creato. Io e D’Amico abbiamo fatto qualche errore di valutazione sul mercato. Prendendo buoni giocatori. Ma che non giocavano da un paio d’anni. C’è stato un periodo di emergenza. Ma ne siamo usciti. Ora vedo che la squadra diventa interessante. Ora dipende da noi la nostra crescita. Non dobbiamo mollare e continuare così.

Fonte: Sky Sport