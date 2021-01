Ivan Juric (all. H. Verona): “Servirà coraggio, oppure faremo la fine della Fiorentina”

Venerdì pomeriggio in conferenza stampa il tecnico dell’Hellas Verona ha presentato ai media la sfida di quest’oggi contro il Napoli, fischio d’inizio alle ore 15,00. “Il Napoli ha una squadra davvero forte, sa attaccare in diverse maniere e in alcune gare ha sprecato tanto, però nel complesso è competitivo. Dovremo disputare una grande gara, la migliore possibile, avere coraggio, altrimenti faremo la fine della Fiorentina che ha perso per 6-0. Zaccagni? Non mi sono piaciute le parole del suo agente, ma il ragazzo è intelligente e sono certo che da qui a fine anno darà le risposte sul campo”.

Fonte: Corriere dello Sport