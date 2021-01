Il segnale da parte di Llorente, Osimhen sta bene

Osimhen non va in campo con il Napoli dalla sera dell’8 novembre, a Bologna, quando segnò il gol della vittoria prima di partire per la Nigeria e divenire un’entità vaga. La spalla sta meglio, molto meglio: insomma, il numero 9 è tornato. E il segnale che la situazione è migliorata arriva da un altro dettaglio: Llorente ieri ha organizzato la sua partenza per Udine. Il Napoli ha raggiunto con l’Udinese l’accordo per la cessione. Se Osimhen avesse avuto altri intoppi, sul suo addio sarebbe rimasto il veto.P. Taormina