Gattuso a Verona non vuole solo i tre punti, eviterà turnover

Gattuso vuole tornare da Verona con delle certezze. La prima missione del pomeriggio è questa: ritrovare subito la squadra padrona di se stessa e delle proprie emozioni. Anche per questo Gattuso evita il turnover a parte il ballottaggio tra Hysaj e Rui. Vuole in campo il Napoli di sempre perché torni subito quello di sempre, come il cavaliere che rimonta in sella dopo una caduta traumatica. Con più fame però. In questo la sconfitta può aiutare: inietta orgoglio nelle motivazioni, può essere come una malattia che rafforza gli anticorpi. E lo stesso deve valere anche per Insigne: trova lo stadio (vuoto) dove ha spesso mostrato il proprio carattere, segnando ed esultando tra i fischi di una frangia di pubblico (piccola) ostile davvero. Dopo il rigore sbagliato, gli occhi sono puntati si di lui. Soprattutto. P. Taormina