(Formazioni) Hellas Verona-Napoli, recupero a centrocampo per Juric. Dubbio in attacco per Gattuso

Questo pomeriggio allo stadio “Bentegodi”, fischio d’inizio alle ore 15,00, l’Hellas Verona affronterà il Napoli per l’ultima giornata di campionato. Per il tecnico degli scaligeri c’è un recupero a centrocampo, Tameze al fianco di Ilic. In difesa dubbio Dawidowicz-Ceccherini, con il primo avanti sull’ex Fiorentina. In attacco spazio a Kalinic. Per Gattuso invece due ballottaggi. A sinistra Hysaj-Mario Rui e in attacco Petagna-Mertens.

Fonte: CdS