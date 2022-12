Esclusiva- Stefano Milanesi (presidente AIAC Milano): “Gattuso grande mister, il Napoli merita di stare tra i primi 3”

In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto Stefano Milanesi, neopresidente eletto dell’AIAC Milano ( associazione italiana allenatori calcio ), il quale ci ha spiegato gli obiettivi dell’associazione e ha commentato il campionato e la stagione del Napoli:

Di cosa si occupa attualmente? “Sono stato appena rieletto come presidente dell’AIAC Milano, ruolo che ho già ricoperto in passato. Sono associato all’AIAC dal 1980, anno in cui ho fatto il primo corso da allenatore. Ho fatto per diversi anni il presidente provinciale dell’AIAC Milano, dopodichè ho lasciato per dare spazio ad altri, ma quest’anno mi sono dovuto ricandidare, perchè non si sono raggiunti determinati obiettivi e dunque sono stato rieletto. In precedenza ho lavorato nell’AIAC Onlus come allenatore e abbiamo allenato una squadra di disabili, che grazie ai nostri insegnamenti sono riusciti a tener testa ad una squadra di normodotati e per noi è stata una grande soddisfazione.”

Quali sono i suoi propositi come presidente dell’AIAC Milano? “Uno dei propositi che ho come presidente dell’AIAC, è quello di far aumentare gli allenatori associati, con iniziative innovative. Noi prima di questo Covid, organizzavamo meeting con mister di società professionistiche dal vivo, ma ora non è possibile, spero lo sia presto. Ovviamente si potrebbero fare le videoconferenze, ma non è sempre possibile, anzi noi avevamo contattato anche Milena Bertolini, ct della nazionale femminile, ma avendo una sfida importante alle porte ha dovuto rimandare. Ricordo che alla nostra associazione sono iscritti anche preparatori atletici ed allenatori non solo di calcio a 11, ma anche di calcio a 5, calcio femminile.”

Cosa ne pensa del ruolo svolto da Coverciano per la preparazione degli allenatori? “A Coverciano si fanno i test per gli allenatori professionisti UEFA A e UEFA PRO e svolgono un lavoro eccellente, Coverciano è un’èlite. Ora stanno facendo tanti corsi da allenatore UEFA C, perchè la UEFA li ha resi obbligatori per gli allenatori. Il loro grande lavoro è certificato dal fatto che gli allenatori italiani, stanno facendo benissimo, infatti credo che gli allenatori italiani siano i migliori d’Europa!”

Cosa ne pensa della stagione del Napoli? “Il Napoli quest’anno ha avuto alti e bassi, ma se vince il recupero contro la Juve è tra i primi 3 ed è in corsa per lo scudetto. La squadra c’è, soprattutto dalla cintola in sù, ma secondo me manca qualcosa sulle fasce in difesa e un centrocampista che dia un cambio di passo alla manovra. Gattuso è bravissimo a infondere coraggio alla squadra, è un signore, è una persona molto umana, oltre ad essere un ottimo allenatore. In Europa League, il Napoli deve capire che deve rimanere concentrato, nel girone è mancata un pò la lucidità. Supercoppa? Io non mi aspettavo che la Juve giocasse così, soprattutto dopo la sconfitta contro l’Inter, il Napoli meritava qualcosa in più”

Chi vincerà lo scudetto? “Io da nerazzurro spero per l’Inter, però Pioli, allenatore amico nostro, che abbiamo avuto modo di andare ad osservarlo allenare, sta facendo benissimo con un Milan che tutti non si sarebbero mai aspettati fosse primo a metà campionato.”

Intervista a cura di Gianpaolo Volpicelli

