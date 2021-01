Demme, dalla panchina a titolare fisso nella mediana azzurra

L’inizio di stagione di Diego Demme non è stato dei più semplici, ha dovuto battagliare in mezzo al campo, non solo contro gli avversari, ma per guadagnarsi il posto da titolare. Ma con il tempo e soprattutto la caparbietà, lo hanno messo al centro della mediana assieme a Bakayoko. Ottima prestazione contro la Fiorentina, condita con la rete, uno dei migliori nella sconfitta contro la Juventus. L’ex Lipsia è stato voluto da Gattuso e il bilancio in un anno è soddisfacente. In estate sembrava prossimo all’addio, richieste in Italia e all’estero, ma il Napoli lo ha sempre considerato incedibile. Si attenderà anche il rientro di Fabian Ruiz, ancora positivo al Covid-19, nel frattempo Demme continuerà a fare gli straordinari.

Fonte: Corriere dello Sport