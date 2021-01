De Laurentiis ha trovato i colpevoli del momento no del Napoli

In privato, Aurelio De Laurentiis è furioso con Gattuso e Giuntoli. Già nei giorni scorsi, a dispetto delle veline che circolano copiose da quando Gattuso è arrivato a Napoli, il presidente – sempre in privato – si è più volte lamentato della situazione del Napoli. In realtà, dopo la Supercoppa, De Laurentiis era furibondo con l’allenatore. Altro che complimenti. De Laurentiis ha preteso spiegazioni sul crollo mentale, sul perché la squadra fosse venuta meno in un altro appuntamento decisivo.

Dopo Reggio Emilia, Verona. E adesso De Laurentiis ha rotto gli indugi. Non ha preso alcuna decisione, per ora, e francamente non sappiamo nemmeno se la prenderà. Perché un conto è lamentarsi privatamente di Gattuso e Giuntoli e un’altra è passare all’azione, ossia licenziarli.

Sta di fatto che la narrazione del rinnovo ormai prossimo, è ovviamente fantascienza. Potremmo definirle cronache lunari. E visto che la nave sta perdendo colpi, ancora una volta lo spogliatoio comincia a scalciare. Arrivano mugugni da parte di calciatori chiave. Mugugni nei confronti della direzione tecnica. Chissà se anche stavolta ci siano state lamentele per qualche dichiarazione post-partita dell’allenatore.