Alvino su Twitter: “Riuscirà Gattuso a rimettere la situazione in piedi?”

Carlo Alvino, giornalista, ha scritto un tweet per commentare la prossima prestazione del Napoli a Verona, ecco le sue parole: “Ho sempre difeso Gattuso perchè troppi infortuni hanno segnato la stagione, tante volte il risultato negativo non ha rispecchiato la prestazione offerta e l’anomalia del calcio ai tempi del COVID porta ad alti e bassi, ma la confusione vista oggi è un dato molto preoccupante. Dalla panchina oggi ha trasmesso insicurezze e non certezze. Si riesce a rimettere la situazione in piedi in breve tempo? Il calcio non aspetta nessuno.”

