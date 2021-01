Al Bentegodi, difese contro: le migliori della serie A

16 reti subite dal Napoli, 17 dal Verona. Oggi la sfida è tra le due difese meno battute della serie A. Gattuso e Juric curano con grande attenzione la fase di non possesso anche se sia il modulo che i meccanismi difensivi sono diversi tra i due allenatori. Il Napoli in fase di possesso gioca con il 4-2-3-1, il Verona con il 3-4-2-1, ma il concetto di base è simile: recuperare il pallone in ogni zona del campo. Gattuso si affida alla difesa a quattro, Koulibaly è il leader del reparto e quest’anno è tornato sui suoi livelli migliori. Fuori casa la squadra partenopea ha subito solo 6 gol, un record anche questo, al Maradona invece le reti incassate sono state dieci. Una difesa di squadra che parte dagli attaccanti: i due esterni di attacco Lozano e Insigne si abbassano e Zielinski scala a centrocampo in fase difensiva. Una fase che si è registrata meglio con la presenza a centrocampo di Demme e Bakayoko che assicurano una maggiore protezione alla linea a quattro arretrata che ha avuto come punto fermo Di Lorenzo. In porta Ospina e Meret hanno garantito prestazioni all’altezza: Gattuso tra campionato, Europa League e coppa Italia ha alternato i due portieri.

Il Mattino