UNDER NAPOLI- Vilardi è il match winner, in attesa di sfidare un ex..

Under Napoli- Ci vorranno ancora circa quaranta giorni affinchè i campionati giovanili Under possano riprendere, ma almeno sono consentite le amichevoli.

In tempi di ristrettezze a seguito del Covid per le formazioni Under del Napoli riuscire a giocare un’amichevole appare comunque qualcosa di prezioso, vista la paralisi degli ultimi dodici mesi che ha stroncato l’intero calcio giovanile.

E così se la Primavera di mister Emmanuel Cascione sembra aver ripreso il suo campionato e oggi alle 14:30 affronterà in casa il Cosenza per cercare di dare un preciso indirizzo alla propria classifica, attualmente deficitaria con un punto in due match, le altre squadre stanno provando a farsi trovare pronte per il prosieguo della stagione.

Già, tante incognite su quello che succederà a marzo (speriamo) per le formazioni Under 17/16/15, con una formula che probabilmente prevederà solo il girone di andata da completare con un vero “tour de force“, prima di dare vita a dei play off che potrebbero essere allargati a più squadre.

E in tal senso questa mattina alle ore 11 al centro sportivo “Kennedy” è andata in scena una partitella in famiglia tra le formazioni Under 17 di Massimo Carnevale, priva dei suoi attaccanti Antonio Pesce e Domenico Di Dona convocati in Primavera, e quella Under 16 di Giuseppe Bevilacqua.

Come sempre tanto agonismo in campo e tanti spunti emersi da questa gara terminata col successo da parte dei classe 2005 di mister Bevilacqua per 1-0. A decidere è stata la rete al 20′ del primo tempo del suo esterno offensivo Mario Vilardi, già convocato in Nazionale Under 15 un anno fa per il torneo di Algarve in Portogallo. La rete nasce da un ottimo giro palla (ormai un marchio di fabbrica del mister) con Russo che, dopo essersi infilato tra le linee, è stato bravo a pescare in profondità Vilardi il quale fredda Boffelli con un preciso diagonale.

Al di là del punteggio resta di buono che i ragazzi in questo 2021, facendo i dovuti scongiuri, sembrano aver ripreso almeno gli allenamenti con continuità, nella speranza che si possa ricominciare a giocare gare da tre punti.

Nel rispetto dei protocolli federali, ci aspettiamo tante amichevoli nelle prossime settimane non soltanto tra le squadre Under partenopee ma anche contro altre formazioni giovanili in Campania, a partire dal prossimo week end del 30/31, dove al “Piccolo” di Cercola si affronteranno Napoli e Paganese.

Tanta curiosità in particolare per la sfida di sabato prossimo alle 18 tra le Under 17, perchè sulla panchina degli azzurrostellati ci sarà il debutto dell’ex attaccante del Napoli Antonio Floro Flores, dopo una parentesi da dirigente nella cantera della Casertana.

Articolo a cura di Marco Lepore