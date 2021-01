SERIE A FEMMINILE – Successi dell’A.s. Roma e in trasferta dell’Empoli Ladies

Sabato agonistico per la serie A femminile, dove si sono giocate tre partite di campionato, la prima del girone di ritorno. Successo del Napoli femminile contro il Pink Sport Bari per 1-0, a segno Popadinova. Vittoria interna dell’A.s. Roma contro il Sassuolo per 2-0. Infine successo esterno dell’Empoli Ladies contro il San Marino Academy per 1-4, con le reti tra le altre di Glionna e Polli, per le padroni di casa non basta il gol di Barbieri.

Napoli femminile-Pink Sport Bari 1-0

A.s. Roma-Sassuolo 2-0

San Marino Academy-Empoli Ladies 1-4

A cura di Alessandro Sacco