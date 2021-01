SERIE A FEMMINILE – Primo successo in campionato per il Napoli di Pistolesi

Il Napoli femminile di mister Alessandro Pistolesi, oggi ha affrontato il Pink Sport Bari, obbligatorio un successo per cercare di risalire la china e le azzurre riescono nell’intento. Nella prima frazione due occasioni per le partenopee, la prima con Rijdik che sfiora la traversa e poi con Hjolman, ottimo intervento del portiere delle pugliesi. Nella ripresa il Napoli passa con un gran destro della bulgara Popadinova. Nel finale un rosso per parte, Weston per le ospiti e Nocchi per le azzurre nel giro di un minuto. Con questo successo le partenopee superano il Bari e sono al penultimo posto. Prossimo turno, in trasferta sul campo della Fiorentina di Cincotta.

La Redazione