Serie A 19 °giornata, Roma – Spezia:Gol e vittoria in extremis per i giallorossi!

Serie A 19 °giornata, Roma – Spezia:

Inizio di gara con le due squadre che si studiano, ma è la Roma a portarsi in vantaggio con Borja Mayoral che servito da Pellegrini in area mette facile in rete. Pari quasi immediato degli ospiti con Farias che mette in mezzo, Pau Lopez non respinge a dovere e Piccoli facile mette in rete a porta vuota. Sul finire di primo tempo ci prova Pellegrini da fuori area con un tiro all’incrocio,mma Provedel con un grande intervento nega il gol. Nella ripresa i giallorossi si scatenano e siglano due reti in pochi minuti. Prima è Borja Mayoral, che sigla la sua doppietta, con un tiro potente all’angolino. Dopo è Karsdrop che da due passi, su assist di Spinazzola, mette facile in gol. Gli uomini di Italiano non si arrendono ed accorciano subito le distanze con Farias. Dopo un ‘ottima costruzione di gioco l’ attaccante riceve palla e la piazza bassa. I padroni di casa provano a chiudere, ancora con Mayoral, ma stavolta l’attaccante spagnolo da dentro l’area non da il giusto effetto al pallone. Farias va alla ricerca del pari,ma spreca mandando fuori da pochi passi.Nel finale pasticcio difensivo della Roma con liscio di Smalling che consente a Verde di siglare la rete del pari. La gara sembra finita ma gli uomini di Fonseca non si arrendono . Cross in mezzo, Perez mette al centro per Pellegrini che sigla la rete della vittoria.

TABELLINO

17′ e 52′ Borja Mayoral (R), 24′ Piccoli (S), 55′ Karsdorp (R), 59′ Farias (S), 90′ Verde (S), 90’+2 Pellegrini (R)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (81′ Bruno Peres), Villar (67′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Carles Perez (89′ Diawara), Lo. Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Dell’Orco (58′ Acampora), Terzi, Chabot (80′ Erlic), Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore (58′ S. Bastoni); Gyasi (80′ Verde), Piccoli (33′ Galabinov), Farias. All. Italiano

Ammoniti: Chabot (S), Bruno Peres (R), Borja Mayoral (R)