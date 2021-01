Sconfitta sul campo, ma il GS dà lo 0-3 allo Spezia: il regolamento

Il giudice sportivo Alessandro Zampone, a proposito del pasticcio delle sostituzioni in casa giallorossa durante Roma-Spezia, valida per gli ottavi della Coppa Italia e vinta dai liguri (4-2) ai supplementari, ha inflitto alla Roma “la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3”. Durante la partita la Roma ha effettuato 6 sostituzioni, anziché le 5 previste dal regolamento. Fra i calciatori espulsi,

IL REGOLAMENTO

Il comunicato 88-A del 9 settembre scorso della Figc aveva chiarito le ultime disposizioni dell’Ifab sui 5 cambi. È consentita «l’effettuazione di un massimo di 5 sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale programmate fino al termine della stagione 2020-2021». È inoltre previsto che «ogni squadra possa effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco, nonché, nell’eventualità di tempi supplementari, una quarta interruzione (…) solo nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari siano stati sostituiti meno di 5 calciatori». Fonte: CdS