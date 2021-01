Roma, piove sul bagnato: arriva l’emergenza Covid 19

Si aggiungono altri problemi in casa Roma. Oltre alla crisi di risultati dell’ ultimo periodo, gli errori di calcolo, la panchina di Fonseca che traballa, ora c’è da affrontare anche l’emergenza Covid 19. Due positivi nel gruppo squadra: non si tratta di due calciatori bensì di due componenti dello staff, per cui, come previsto dal regolamento la squadra va in bolla. Il tutto a poche ore dal fischio d’inizio della gara contro lo Spezia all’ Olimpico, partita che si dice “decisiva” per il futuro del tecnico e a cui non sarà presente Dzeko, dopo la lite con l’allenatore. In più, capitolo El Shaarawy: il giocatore – che ha già raggiunto l’accordo per il suo ritorno alla Roma– è risultato positivo al tampone a cui si è sottoposto nella giornata di ieri. L’esterno offensivo classe 1992 – rientrato in Italia da Dubai dove da alcune settimane si stava allenando per mantenersi in forma – dovrà rimandare le visite mediche con il club giallorosso, che effettuerà una volta che si sarà negativizzato.

Fonte: gianlucadimarzio.com