Primi tempi, serie A – Milan Atalanta 0-1, parità tra Udinese ed Inter

Alle ore 18.00, in campo per gli anticipi della 19ma di Serie A, le prime due della classe. Milan ed Atalanta si affrontano a San Siro, mentre l’ Inter è ospite dell’ Udinese alla Dacia Arena. I rossoneri di Pioli, partono forte nel primo tempo, ma sono gli uomini di Gasperini a trovare il vantaggio con un colpo di testa di Romero; mentre in Friuli, al termine della prima frazione di gioco le squadre vanno al riposo sul risultato di parità. Annullato ad inizio match un gol a Lautaro per fuorigioco.

Milan Atalanta 0-1 26′ Romero

Udinese Inter 0-0