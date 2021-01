Sabato agonistico per il campionato Primavera, dopo mesi di stop, causa Covid-19 e c’è da segnalare il netto successo della Juventus contro il Sassuolo per 4-0. Pari tra l’Inter e il Torino, dove per i nerazzurri ha segnato Fonseca, figlio dell’ex bomber di Napoli, Cagliari e Roma, mentre nella mattinata successo esterno del Milan per 0-3 contro la Lazio.

Lazio-Milan 0-3

Inter-Torino 1-1

Juventus-Sassuolo 4-0