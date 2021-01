PRIMAVERA 2 – Napoli-Cosenza 1-0, primo successo stagionale degli azzurrini

Allo stadio “G. Piccolo” di Cercola, il Napoli Primavera ha affrontato il Cosenza per la sesta giornata di campionato. Gli azzurrini passano in vantaggio, complice l’autorete del portiere ospite Montoya. I calabresi hanno subito l’occasione per pareggiare, ma Idasiak para il rigore a Zilli. Nella ripresa la gara resta in equilibrio, D’Agostino sfiora il raddoppio, e nel finale entra l’ex Allievi Pesce che si mette in evidenza con un paio di giocate. Prossimo match, sempre in casa contro il Crotone. Ancora Idasiak para, stavolta su Florenzi.

Marcatori: Montoya (A)

Napoli: Idasiak; Barba (60′ Amoah), D’Onofrio, Virgilio (65′ Cataldi), Costanzo, Spedalieri, Iaccarino, Sami, Ambrosino, Furina (60′ D’Agostino), Romano. All. Cascione

Cosenza: Montoya, Molina, Nobile, Musumeci, Prestianni, Mereu, Ficara, Carbone, Maresca, Zilli, Florenzi, Belcastro, Patitucci, Duli, Szyszka, Sirimarco, Cimino, Caracciolo, Gaudio Mario, Basile, Antonucci, Bonofiglio, Arioli, Nicolau.

Ammoniti:

Arbitro: Andrea Ancona (Roma)