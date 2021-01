Pochi dubbi di formazione per il Verona, ma Juric mischia le carte

Dubbi Juric ne ha. Pochi, ma cerca di mascherarli per poter confondere le carte sul tavolo. «Tameze ha recuperato, abbiamo fatto bene a non rischiarlo nelle ultime gare perché siamo riusciti a riaverlo in poco tempo. Con lui in mezzo e Barak sulla trequarti abbiamo fatto passi in avanti nelle settimane precedenti e voglio dare continuità di prestazioni, trovare sicurezze. Vieira ha iniziato ad allenarsi con la Primavera perché rientra da un infortunio. Ceccherini ha iniziato a fare qualcosa, quando hai un tendine infiammato non sei mai al massimo ma vediamo se possiamo utilizzarlo contro il Napoli. A destra giocherà Faraoni, a sinistra non ho ancora deciso».

Il mercato, però, potrebbe aiutarlo nelle scelte offensive: Lasagna è il nome più caldo sulla lista veronese, anche se con gli azzurri toccherà a Kalinic. «Lui e Di Carmine insieme possono essere un’idea, ma dipenderà dalla partita» ha spiegato Juric. Pronto a riabbracciare Sturaro: «Arriva infortunato, ci vorrà tempo per recuperarlo pienamente, quindi penso che per questa e la prossima non sarà utilizzabile. Ha fatto tre anni alla Juventus e quando fai tre anni alla Juventus, pur non essendo sempre titolare, vuol dire che sei un giocatore importante». Fonte: Il Mattino, G. Arpaia.