Paolo Del Genio: “Troppi drammi…”

Durante “A Tutto Napoli su Tele A”, Paolo Del Genio :

“ Atteggiamento? Io non ne vorrei parlare più. E’ una gara. E va commentata come tale. Alcuni stanno scrivendo trattati psicologici e sociologici. Era una partita da 0-0, 1-1. Gare con un tiro per parte o due. Da una parte e dall’altra. Finiscono così 9 volte su 10. Per andare a Reggio Emilia abbiamo vinto a Roma. Ma soprattutto eliminato l’Inter. Rivedetevi quella gara al San Paolo. E diteci se ha giocato meglio. Il Napoli fece fatica. Ospina e tanti errori sotto porta, ci portarono in finale. Oltre a Fabian a Milano. Si poteva fare meglio. Ma non è la peggiore, come sento dire. Molti è come se avessero visto il Napoli per la prima volta. Szczęsny? Non avremo mai la controprova, ma con Buffon sarebbe andata diversamente. Non fu una buona notizia l’indisponibilità. Velocizzare la manovra? Se gli avversari pressano bene e non ci sono linee di passaggio non riesci a velocizzare. Con la Juve s’è visto. C’è stata questa difficoltà. Ma quale dramma ha portato? Nessuno. Non hai sofferto niente. Non hai concesso palle gol”.

Fonte: Tele A