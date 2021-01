Niente alibi, ma se si fotografa il lavoro di Gattuso e i conti non tornano…

Gattuso non ha mai voluto alibi. Errori arbitrali, Var, terreni di gioco, pali. Tutto ciò fa parte del calcio. Ma, come si evince oggi dall’ analisi de La Gazzetta dello Sport, gli infortuni che hanno falcidiato il Napoli, se non una scusa, sono stati certamente una concausa delle difficoltà espresse dagli azzurri. Si legge:

“Giusto per fare un paragone di quanto sta succedendo a Napoli. Non è ricerca di alibi ma un’utile fotografia per capire a che punto sta il lavoro di Rino Gattuso oggi e dove potrà arrivare quando avrà a disposizione tutto il suo potenziale offensivo. Ché i numeri oggi dicono che gli azzurri sono la squadra che costruisce il maggior numero di occasioni in campionato, ma poi la percentuale di realizzazione è fra le più basse in Serie A. Certo è però che se parti con un’idea di uomini e tipo di gioco da costruire intorno alla freschezza di Victor Osimhen e all’esperienza di Dries Mertens e nel bel mezzo della stagione devi fare a meno di tutti e due, ci sta che i conti non tornino perfettamente”.