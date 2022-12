Nelle scelte di Gattuso per Verona ci sarà sicuro il Chucky: “può succedere tutto come ci dice sempre il mister”

Super Lozano giocherà dal primo minuto domani a Verona, le ultime partite le ha giocate tutte ed è stato puntualmente tra i migliori. Incontenibile anche contro la Juve. «Il nostro obiettivo è vincere sempre, il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita dopo partita. Lo scudetto? È un anno complicato, particolare, può succedere tutto come ci dice sempre il mister», ha detto a Radio Kiss Kiss parlando poi del suo rapporto con Gattuso. «Abbiamo parlato quand’è arrivato, analizzando ciò che mi chiedeva in campo. Per fortuna mi ha dato l’opportunità di giocare e l’ho sfruttata nel miglior modo cercando di dimostrare quanto valgo. L’importante è continuare a lavorare come sto facendo». Il Chucky ha parlato anche di Insigne. «È un momento difficile per noi nello spogliatoio, dobbiamo sempre appoggiare i compagni e andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Io e Insigne stiamo facendo molto bene insieme: il nostro feeling in campo e fuori sta crescendo». Tratto da Il Mattino