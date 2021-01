Napoli, i napoletani, Milik ha salutato con affetto: “Stateve buono guagliù”

Arek Milik ha cominciato ieri la sua avventura con l’Olympique Marsiglia, dopo un inizio di stagione passato forzatamente da spettatore in attesa che si sbloccasse la sua situazione. Ma prima d’imparare il francese lascia l’ultimo segno napoletano: “Stateve buono guagliù”.

E’ questo il finale di una video-lettera che l’attaccante polacco ha diffuso ieri a mezzo social. «Sono arrivato a Napoli nel 2016 e non dimenticherò mai l’impatto con la città. Napoli fa questo effetto: ti accoglie, ti abbraccia, ti fa sentire a casa. Ci sono state volte in cui ho pianto in questi quattro splendidi anni: di dolore quando mi sono infortunato, di tristezza quando siamo andati così vicini allo scudetto, di gioia dopo il rigore in finale di Coppa Italia. Ma per tutto il tempo, anche nei momenti più difficili, c’è stata solo una certezza: il calore e l’affetto del popolo napoletano».

Fonte: Fabio Mandarini (CdS)