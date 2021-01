Malcuit, non solo la Fiorentina: c’è una richiesta dalla Russia

Non rientra nei piani di Gattuso, ormai è chiaro. Kevin Malcuit è all’ ultimo posto nelle gerarchie del tecnico del Napoli. Per questo motivo il difensore è sul mercato. Sfumata per lui la soluzione Parma, è finito nel mirino della Fiorentina, ma stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, non ci sono solo i viola. Per il terzino, infatti, si sarebbe fatto avanti anche lo Spartak Mosca. Il portale scrive:

“Non solo Fiorentina. Su Kevin Malcuit del Napoli si è inserito anche lo Spartak Mosca. La società russa, fresca di cessione di Aleksandr Kokorin proprio ai viola, ha bussato alla porta del Napoli per il terzino destro francese”.