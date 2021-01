Llorente vicinissimo all’Udinese, ma il Napoli inserisce una clausola “speciale” per lo spagnolo

La guarigione dal Covid-19 di Osimhen e la possibilità di rivederlo presto in campo, apre definitivamente alla cessione di Fernando Llorente. Per lo spagnolo, molto probabilmente, ci sarà nel suo futuro l’Udinese, che ha vinto in volata nei confronti del Benevento. Da lunedì l’andaluso farà le visite mediche e poi firma sul contratto. Nel suo nuovo contratto c’è una clausola, esattamente 500 mila euro, nel caso di un numero di gol per la salvezza dei friulani. Questo porterà Lasagna all’Hellas Verona.

Fonte: Tuttosport