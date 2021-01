Llorente non costerà nulla all’ Udinese, clausola del Napoli

Fernando Llorente ha chiesto di essere ceduto per poter ancora giocare e ad Udine, di certo, avrebbe maggior spazio. Ora che Victor Osimhen pare prossimo al rientro, il ds Cristiano Giuntoli potrà accontentare lo spagnolo. Come detto, la destinazione più probabile appare quella friulana. L’ Udinese è una società vicina al club di De Laurentiis e che prenderà Llorente senza versare danaro per il suo cartellino. Per questo il Napoli, come si legge su Tuttosport, ha intenzione di inserire nel contratto una clausola che gli permetterà di incassare 500.000 euro al raggiungimento di un determinato numero di gol da parte del centravanti.