L’ex De Sanctis sponsorizza un altro ex per la panchina della Roma

Considerate le difficoltà contrattuali di Sarri, più difficile da liberare dal vincolo contrattuale ancora in essere con la Juve, la soluzione alternativa è Walter Mazzarri, che

verrebbe di corsa, anche con un contratto di solo sei mesi, con la clausola del rinnovo in caso di qualificazione Champions. Anche Mazzarri è convinto che la Roma sia attrezzata per entrare tre le prime quattro e ha il vantaggio che il 3-5-2 è il suo marchio di fabbrica. La squadra con un altro equilibrio tattico ritiene che possa ripartire. Ha molta stima di Fonseca, come allenatore e come uomo. Mazzarri è stato per due volte vicinissimo alla Roma, finora non ha preso in considerazione altre squadre (Cagliari, Udinese, due estere) e per tornare in pista accetterebbe volentieri la sfida giallorossa. Mazzarri è sponsorizzato da De Sanctis, che lo ha avuto al Napoli. De Sanctis ha stabilito un rapporto molto solido con Tiago Pinto e potrebbe avere voce in capitolo. Mazzarri è andato via dal Torino e non è stato esonerato, lasciando i soldi a Cairo. La squadra granata con i suoi successori ha fatto trenta punti in meno. Fonte: CdS