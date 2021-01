Il “recordman” Mertens sta per ricominciare la scalata

Ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra, quindi la sua caviglia fa ancora i capricci, ma è pronto a tornare definitivamente. Si parla di Dries Mertens, il recordman del Napoli, con 130 reti in azzurro, vuole essere di nuovo protagonista e ricominciare la scalata. Il belga difficilmente sarà in campo contro l’Hellas Verona, pronto Petagna dal primo minuto, ma è pronto a gara in corso. Come contro la Juventus, ingresso e rigore procurato, grazie al VAR. Gattuso sa quanto l’esperienza del fiammingo e il prossimo rientro di Osimhen potranno essere armi importanti per il girone di ritorno.

Fonte: CdS