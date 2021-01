I 70 giorni di Osimhen, tutte le tappe del nigeriano

Così riporta il Corriere dello sport le tappe di Victor Osimhen, dall’infortunio alla spalla durante l’amichevole Nigeria-Sierra Leone, al Covid-19 del Primo Gennaio fino alla guarigione di ieri pomeriggio. Oggi Gattuso deciderà se convocarlo per la trasferta di Verona, oppure per la gara successiva contro lo Spezia in Coppa Italia.

13 novembre 2020

Al 33’ st di Nigeria-Sierra Leone, qualificazioni di Coppa d’Africa, Victor Osimhen lascia il campo per infortunio: “Lussazione anteriore della spalla destra”, la prima diagnosi.

14 novembre 2020

Il Ct Rohr, annuncia: “Osimhen dovrà stare fuori qualche settimana”. Il Napoli e la federcalcio nigeriana si accordano e Victor rientra in Italia.

18 novembre 2020

Osimhen arriva a Roma: a Villa Stuart diagnosi confermata e intervento chirurgico escluso.

19 novembre 2020

Victor comincia la riabilitazione a Castel Volturno.

14 dicembre 2020

Il dottor Canonico, responsabile medico del Napoli: “Il ragazzo sta meglio, ma traumi del genere comportano sempre conseguenze ai nervi del braccio e della mano. Una cosa comune”.

15 dicembre 2020

Osimhen chiede e ottiene di trascorrere un periodo di full immersion riabilitativa in un centro di Anversa.

31 dicembre 2020

Victor rientra a Napoli dalla Nigeria, dove aveva trascorso le feste di Natale e il compleanno (28 dicembre).

1 gennaio 2021

Il Napoli annuncia: “Osimhen è positivo al Covid-19”. Contestualmente, circolano video della sua festa di compleanno: un vero assembramento senza mascherine. Il Napoli lo multa.

22 gennaio 2021

Osimhen effettua il terzo tampone: negativo. Dopo 22 giorni è guarito dal Covid e svolge anche il primo allenamento in sede, in solitudine, con il placet dell’Asl.

Fonte: Fabio Mandarini (Cds)