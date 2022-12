Giuseppe Galderisi, allenatore: “Insigne? Piangeva il cuore anche a me pensando a quanti rigori ho sbagliato”

A “Marte Sport Live”, Giuseppe Galderisi, allenatore: “La sconfitta contro l’Inter ha pesato non nei numeri ma per l’andamento della gara. La Juventus vince 0-3 a Barcellona e ci entusiasma. Poi perde contro la Fiorentina. Vince contro il Milan. E perde contro l’Inter. Questa è la Juventus quest’anno. Contro il Napoli su una palla ferma ha rotto l’equilibrio di una partita. La Juventus ha fatto tanto palleggio ma è strana. Pirlo è agli inizi, ci vuole pazienza. Insigne? Piangeva il cuore anche a me pensando a quanti rigori ho sbagliato. Quando vai sul dischetto cambia tutto. Far tirare un altro? Se io sono il leader della squadra, devo tirare io”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Radio Marte